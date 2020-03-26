СМИ: У Льва Лещенко отек лёгких, подтвердился COVID-19

Состояние Льва Лещенко, который попал в больницу с воспалением лёгких и подозрением на коронавирус, резко ухудшилось. У него начался отек легких. О этом сообщает издание Лента.ру со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. При этом, по неофициальным данным, у певца подтвердился диагноз COVID-19.

Состояние Народного артиста России врачи оценивают как тяжелое. Друг Лещенко, юморист Владимир Винокур ранее называл глупостями сообщения о том, что у артиста коронавирус. По словам Винокура, певец лечится от двухстороннего воспаления легких, и чувствует себя бодро.

Как отмечает Утро.ру, 78-летнего Льва Лещенко с супругой госпитализировали с подозрением на COVID-19 24 марта в клинику в Коммунарке. Накануне артиста пришлось перевели в реанимацию, однако его концертный директор настаивал, что это сделано только в качестве предосторожности.

Однако сегодня певцу стало намного хуже, а худший диагноз подтвердился.

