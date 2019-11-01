СМИ: Медведев дал добро трассе Москва-Казань

По его словам, создание четырехполосной магистрали будет разделено на несколько этапов: дорогу из Москвы до Владимира и обход Казани будут построены до конца 2024 года, а срединный участок трассы появится к 2027 году. Стоимость строительства оценивается в 550 миллиардов рублей.

Как сообщалось ранее, трасса Москва-Казань позволит позволит сократить время в пути между городами до 6,5 часов.

