СМИ: Медведев дал добро трассе Москва-Казань

1 ноября 201909:56

Премьер-министра России Дмитрий Медведев одобрил строительство трассы Москва-Казань, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к транспортному блоку правительства РФ.

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По его словам, создание четырехполосной магистрали будет разделено на несколько этапов: дорогу из Москвы до Владимира и обход Казани будут построены до конца 2024 года, а срединный участок трассы появится к 2027 году. Стоимость строительства оценивается в 550 миллиардов рублей.

Как сообщалось ранее, трасса Москва-Казань позволит позволит сократить время в пути между городами до 6,5 часов.

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ФОТО: novayagazeta-ug.ru
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