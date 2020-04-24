Смерть человека от метеорита подтверждена впервые в истории
Факт смерти человека от падения метеорита подтверждён официально впервые в истории. Причём случился смертельный инцидент ещё в XIX веке на территории Ирака. Верифицировала этот случай совместная группа ученых из Турции и США.
Установлению истины помогло Главное управление государственных архивов при президенте Турецкой республики. Там удалось обнаружить документ на османском языке с подробным описанием происшествия.
В манускрипте рассказывается, что в тот день с неба посыпались большие камни, в результате чего один человек погиб и еще один был ранен, пишут «Дни.ру».
По рассказам очевидцев, приведённых в документе, один из метеоритов представлял собой «огненный шар». Указан ещё один интересный факт - обломки небесного тела серьёзно повредили посевы на полях, что указывает на воздействие ударной волны.
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