Смартфон сгорел в кармане брюк у школьника из Магнитогорска

У десятиклассника из Магнитогорска смартфон сгорел в кармане брюк. Инцидент произошел, когда юноша шел на занятия в школу. Старшеклассник почувствовал, что гаджет сильно перегрелся и попытался достать его из одежды, но при этом обжог руку. Как сообщает Москва 24 со ссылкой на портал cheltv.ru, на помощь ему пришел прохожий, у которого с собой были строительные перчатки.

После произошедшего школьник вынужден был отправиться к врачам, которые выявили у него ожог второй степени. Пострадавший рассказал, что возгорание смартфона могло произойти из-за неисправного аккумулятора. Телефон он приобрел в комиссионном магазине.

Ранее шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН рассказал, кому нужен сгибающийся «имиджевый» смартфон от Samsung.









