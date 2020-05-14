Следователи проверяют уральский завод, создавший огнеопасные ИВЛ

Сотрудники Следственного комитета РФ организовали доследственную проверку на Уральском приборостроительном заводе. Это предприятие выпускает аппараты искусственной вентиляции лёгких, два из которых стали причиной пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Факт проверки URA.RU подтвердили в концерне «Радиоэлектронные технологии», в который входит завод. Там отказались комментировать более подробно до её завершения.

В петербургской больнице в результате пожара погибли 5 человек, в московской 1. По факту первого возгорания возбуждено уголовное дело. Росздравнадзор временно приостановил поставки в больницы всех аппаратов ИВЛ, закупленных в рамках госконтрактов.

После этих пожаров регионы стали отказываться от аппаратов ИВЛ, произведенных на Уральском приборостроительном заводе. Несмотря на то, что загоревшиеся агрегаты были новыми, возгорания, по предварительным данным, произошли из-за короткого замыкания в них.

