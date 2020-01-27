«Слабое звено» с Марией Киселёвой вернётся на телеэкраны в феврале

Новые выпуски телеигры «Слабое звено» начнут выходить в эфире телеканала «Мир» с 14 февраля. Съемки начались после новогодних каникул. Как ожидается, до конца 2020 года будут сняты 32 эпизода, рассказали в МТРК «Мир».

«Слабое звено» - адаптация британского формата «The Weakest Link». В России передача выходила с 2001 года, до 2005 года её вела трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева. Она же будет ведущей новых выпусков телеигры.

Производством шоу занимается «Студия 2В», также выпускающая программы «Своя игра» и «Сто к одному». «Слабое звено» будут показывать по пятницам в 19:15.

