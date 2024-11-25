Полковник Матвийчук назвал возможные цели для второго удара «Орешником»
Следующей целью ракетной системы «Орешник» могут стать украинские военные аэродромы. Об этом сайту aif.ru рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Он уточнил, что это, в частности, военные аэродромы, на которых базируются переданные Украине истребители F-16.
«Скорее всего... это военные аэродромы Староконстантинов в Хмельницкой области, Нежин в Черниговской области и в Полтаве», - сказал объяснил Матвийчук.
Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что ракетный комплекс «Орешник» может поражать цели на всей территории Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru