Полковник Матвийчук назвал возможные цели для второго удара «Орешником»

Он уточнил, что это, в частности, военные аэродромы, на которых базируются переданные Украине истребители F-16.

«Скорее всего... это военные аэродромы Староконстантинов в Хмельницкой области, Нежин в Черниговской области и в Полтаве», - сказал объяснил Матвийчук.

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что ракетный комплекс «Орешник» может поражать цели на всей территории Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

