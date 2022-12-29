Синоптики рассказали о рекордном тепле в Москве 1 января

Первый день 2023 года может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, пока рекордно теплым 1 января считается первый день 1973 года – столбик термометров тогда подобрались к отметке плюс 4,2 градуса.