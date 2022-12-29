Синоптики рассказали о рекордном тепле в Москве 1 января

Первый день 2023 года может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, пока рекордно теплым 1 января считается первый день 1973 года – столбик термометров тогда подобрались к отметке плюс 4,2 градуса.

Синоптик пообещал скачки температуры до конца зимы

Есть вероятность того, что первый день 2023 года побьёт этот рекорд, прогнозирует синоптик.

Леус добавил, что декабрь также завершается не зимней погодой. Он напомнил, что в начале месяца температура воздуха в столице была ниже нормы на 8 градусов, а к концу месяца почти сравнялась с нормой.

Начало января ожидается теплым.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
ТЕГИ:СиноптикиФобосПогода В Москве
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