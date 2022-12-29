Синоптики рассказали о рекордном тепле в Москве 1 января
Первый день 2023 года может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, пока рекордно теплым 1 января считается первый день 1973 года – столбик термометров тогда подобрались к отметке плюс 4,2 градуса.
Есть вероятность того, что первый день 2023 года побьёт этот рекорд, прогнозирует синоптик.
Леус добавил, что декабрь также завершается не зимней погодой. Он напомнил, что в начале месяца температура воздуха в столице была ниже нормы на 8 градусов, а к концу месяца почти сравнялась с нормой.
Начало января ожидается теплым.
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