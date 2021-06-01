Синоптики рассказали о погоде в Москве в первый день лета
1 июня 202109:09
В столице 1 июня ожидается переменная облачность, без осадков, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Температура воздуха повысится до плюс 17-19, в Подмосковье воздух прогреется от плюс 15 до плюс 20 градусов. Из-за гребня антициклона осадков не будет.
Скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 753 миллиметров ртутного столба. Это немного выше нормы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru