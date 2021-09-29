Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные
Высокое атмосферное давление и температура до 13 градусов тепла ожидают москвичей на выходных. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, будет наблюдаться переменная облачность, осадков не ожидается.
«Фон атмосферного давления высокий, в условиях антициклона воздух будет прогреваться», - объяснила специалист.
Потепление придет благодаря юго-западным потокам ветра, которые придут на смену северо-западному ветру, предсказала синоптик.
Дневная температура может оказаться на уровне градусов 12-13 градусов.
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