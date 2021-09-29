Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные

Высокое атмосферное давление и температура до 13 градусов тепла ожидают москвичей на выходных. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, будет наблюдаться переменная облачность, осадков не ожидается.

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«Фон атмосферного давления высокий, в условиях антициклона воздух будет прогреваться», - объяснила специалист.

Потепление придет благодаря юго-западным потокам ветра, которые придут на смену северо-западному ветру, предсказала синоптик.

Дневная температура может оказаться на уровне градусов 12-13 градусов.

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ФОТО: РИА Новости
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