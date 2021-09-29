Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные

Высокое атмосферное давление и температура до 13 градусов тепла ожидают москвичей на выходных. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, будет наблюдаться переменная облачность, осадков не ожидается.