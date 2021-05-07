Синоптики рассказали о погоде в Москве 7 мая
7 мая 202109:43
В Москве 7 мая ожидается облачная погода без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Температура воздуха в столице поднимется до 15-17 градусов Цельсия. В Подмосковье воздух прогреется до плюс 13-18, рассказал Синенков.
Как утверждает синоптик, температура достигнет климатической нормы. Скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 745 миллиметров ртутного столба.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru