Синоптики рассказали о погоде в Москве 7 мая

В Москве 7 мая ожидается облачная погода без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

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Температура воздуха в столице поднимется до 15-17 градусов Цельсия. В Подмосковье воздух прогреется до плюс 13-18, рассказал Синенков.

Как утверждает синоптик, температура достигнет климатической нормы. Скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 745 миллиметров ртутного столба.

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