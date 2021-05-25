Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 мая

Воздух в столице прогреется до плюс 21-23 градусов тепла, в Подмосковье температура составит от +19 до +24 градусов. Погоду в Москве формирует гребень антициклона, ожидается переменная облачность без осадков.

Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление во вторник будет повышенным — 753 миллиметра ртутного столба. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал НСН, что погода вернулась к климатической норме. По его словам, в ближайшее время не стоит ждать аномальной жары.

