Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 июня
В Москве 14 июня ожидается облачная погода с кратковременными дождями, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха в столице днем поднимется до плюс 24-26 градусов, а в Подмосковье воздух прогреется максимум до плюс 27. Ночью похолодает до 14-16 градусов тепла.
Скорость ветра составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 748 миллиметров ртутного столба. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в июле в столице будет на 1,5-2 градуса теплее нормы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+14 723 / сут.
Умерли
126 тыс.+357 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+9 166 / сут.
- В России предложили ужесточить наказание за приобретение алкоголя детям
- Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 июня
- Маск рассказал, когда машины Tesla можно будет купить за биткоины
- Украина начала Евро-2020 с драматичного поражения от Нидерландов
- На посту премьера Израиля Нетаньяху сменил Беннет
- Австрия обыграла Северную Македонию на Евро-2020
- Москвичей будут штрафовать за отдых на скамейке
- Дети В ДТП с экскурсионным автобусом в Ленинградской области не пострадали
- Байден решил заранее установить границы диалога с Путиным
- Англия стартовала на Евро-2020 с победы над Хорватией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru