Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 июня

В Москве 14 июня ожидается облачная погода с кратковременными дождями, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Москве побила рекорд 19 века

Температура воздуха в столице днем поднимется до плюс 24-26 градусов, а в Подмосковье воздух прогреется максимум до плюс 27. Ночью похолодает до 14-16 градусов тепла.

Скорость ветра составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 748 миллиметров ртутного столба. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в июле в столице будет на 1,5-2 градуса теплее нормы.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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