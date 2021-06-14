Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 июня

Температура воздуха в столице днем поднимется до плюс 24-26 градусов, а в Подмосковье воздух прогреется максимум до плюс 27. Ночью похолодает до 14-16 градусов тепла.

Скорость ветра составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 748 миллиметров ртутного столба. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в июле в столице будет на 1,5-2 градуса теплее нормы.

