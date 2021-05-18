Температура воздуха в Москве побила рекорд 19 века

В Москве побит температурный рекорд для 18 мая. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, «рекорд взят», но воздух продолжает нагреваться. На станции в ВДНХ в полдень была отмечена температура 29,2 градуса. Предыдущий рекорд для 18 мая – 29,1 градуса – был установлен в конце 19 века.

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Ранее Вильфанд сообщил, что в Москве во вторник может быть побит температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений – ожидается, что столбик термометра поднимется до отметки в плюс 32 градуса.

Между тем, врач-невролог Павел Хорошев в беседе с RT рассказал, как правильно использовать кондиционер в жаркую погоду.

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ФОТО: РИА Новости
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