Температура воздуха в Москве побила рекорд 19 века
В Москве побит температурный рекорд для 18 мая. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, «рекорд взят», но воздух продолжает нагреваться. На станции в ВДНХ в полдень была отмечена температура 29,2 градуса. Предыдущий рекорд для 18 мая – 29,1 градуса – был установлен в конце 19 века.
Ранее Вильфанд сообщил, что в Москве во вторник может быть побит температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений – ожидается, что столбик термометра поднимется до отметки в плюс 32 градуса.
Между тем, врач-невролог Павел Хорошев в беседе с RT рассказал, как правильно использовать кондиционер в жаркую погоду.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru