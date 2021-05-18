Температура воздуха в Москве побила рекорд 19 века

Ранее Вильфанд сообщил, что в Москве во вторник может быть побит температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений – ожидается, что столбик термометра поднимется до отметки в плюс 32 градуса.

Между тем, врач-невролог Павел Хорошев в беседе с RT рассказал, как правильно использовать кондиционер в жаркую погоду.

