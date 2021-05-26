Синоптики рассказали москвичам о погоде 26 мая

Температура в Москве составит плюс 23-25 градусов, в Подмосковье воздух прогреется до плюс 20-25. Вечером с запада придет атмосферный фронт, из-за чего повысится вероятность осадков. В столице дождь может пойти после девяти часов вечера.

Волосюк отметила, что среда станет самым теплым днем на этой неделе. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду, а атмосферное давление понизится до 749 миллиметров ртутного столба.

