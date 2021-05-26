Синоптики рассказали москвичам о погоде 26 мая
В Москве 26 мая днем ожидается солнечная погода, вечером может пойти дождь, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
Температура в Москве составит плюс 23-25 градусов, в Подмосковье воздух прогреется до плюс 20-25. Вечером с запада придет атмосферный фронт, из-за чего повысится вероятность осадков. В столице дождь может пойти после девяти часов вечера.
Волосюк отметила, что среда станет самым теплым днем на этой неделе. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду, а атмосферное давление понизится до 749 миллиметров ртутного столба.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+7 884 / сут.
Умерли
119 тыс.+393 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+8 743 / сут.
- Синоптики рассказали москвичам о погоде 26 мая
- В Сирии начались выборы президента
- Выживший рыбак сообщил, что японское судно не двигалось во время столкновения
- Умер Уильям Шекспир, привившийся от коронавируса
- Швеция временно прекратила авиасообщение с Белоруссией
- Названа предварительная причина столкновения японского и российского судов
- В Чешском посольстве в Москве сократили 71 работника
- ФАС предложила ввести новые тарифы на тепло
- Эксперт назвал опасность заработка на кешбэке
- Рада: Зеленский готовится к партизанской войне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru