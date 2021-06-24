Гидрометцентр: в Москве побит температурный рекорд 73-летней давности

Температура в Москве достигла отметки в 33,8 градусов, что выше превзошло рекорд для 24 июня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Ранее самая высокая температура в этот день была в 1948 году, когда воздух в столице прогрелся до 33,5 градуса.

Вильфанд также отметил, что сегодня в течение дня температура может еще подняться, хотя рекордное значение уже преодолено.

Ранее Гидрометцентр прогнозировал, что в четверг столбик термометра в столице поднимется до +36 градусов, передает RT.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гидрометцентр РоссииРекордПогода В Москве
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