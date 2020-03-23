Синоптики рассказали, чего ждать летом от погоды
Тёплое лето ожидается почти на всей территории России в этом году. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции ТАСС в онлайн. В целом, по словам специалиста, температура воздуха в летний период будет около и выше нормы, отмечает Газета.ру.
В первый месяц лета в среднем по России погодные параметры не будет сильно отклоняться от многолетних наблюдений. Исключением станет восток Северного Кавказа и север Сибири. Там июнь прогнозируется жарче обычного. Дефицит осадков будет отмечаться на западе европейской части страны, а избыток — на Урале и в северной Сибири.
В июле отклонения возможны только на востоке европейской части России и в западной Сибири. Температурный фон будет около и ниже нормы. Сильные дожди прогнозируются в густонаселенных районах юга Западной Сибири, в Приморье и Хабаровском крае, передает «Свободная пресса».
Что касается августа, то он в столичном регионе и соседних областях, скорее всего, будет теплым и не особо дождливым. Дефицит осадков прогнозируется в центре Западной Сибири, на северо-востоке Сибири и на севере Дальнего Востока.
Заглянул Вильфанд и в начало осени. По словам научного руководителя Гидрометцентра, расчёты позволяют спрогнозировать периоды потепления в сентябре, передает RT. Однако первый месяц осени ожидается неоднородным по погоде.
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