Синоптики рассказали, чего ждать летом от погоды

Тёплое лето ожидается почти на всей территории России в этом году. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции ТАСС в онлайн. В целом, по словам специалиста, температура воздуха в летний период будет около и выше нормы, отмечает Газета.ру.

В первый месяц лета в среднем по России погодные параметры не будет сильно отклоняться от многолетних наблюдений. Исключением станет восток Северного Кавказа и север Сибири. Там июнь прогнозируется жарче обычного. Дефицит осадков будет отмечаться на западе европейской части страны, а избыток — на Урале и в северной Сибири.