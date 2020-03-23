Вильфанд: Необычный антициклон принесет весну
Научный руководитель Гидрометцентра РФ рассказал НСН, что такое стационарный антициклон и какие погодные изменения ожидают жителей Центральной России.
На этой неделе над территорией России ожидается мощный стационарный антициклон, который синоптики называют «блокирующим». В эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что от нулевых температур в понедельник, центр Европейской части России придет к 15-градусному теплу в конце недели.
«Пришел мощнейший циклон и по масштабу, и по интенсивности. В центре давление будет на 12-15 мм выше привычных значение. Колебаний давлений не будет, и это позитивный фактор, как я считаю. Температура будет меняться существенно. В первой половине недели ночи еще холодные, зимние морозцы сохранятся до среды, до 5-6 с минусом ночью. Днем в понедельник-вторник от нуля градусов до +3- +4°С, а со второй половины недели, когда антициклон чуть сместится, центр европейской России окажется в теплой его части. Вместо северных ветров будут восточные, юго-восточные»,- отметил собеседник НСН.
Небо будем малооблачным, земля начнет постепенно прогреваться. Начиная с четверга, температура начнет приближаться к двузначным оценкам и днем уже будет до 12-15 градусов тепла.
«Ночи еще будет холодными, около нуля. Это особенность антициклона: большой суточный ход, значительная амплитуда до 15 градусов. Приятная новость и в том, что осадков не будет, солнце будет светить. Зима была очень темная и мы соскучились по солнечному свету, теперь порадуемся солнцу, будем насыщаться солнечным светом, компенсируем его недостаток», - резюмировал Роман Вильфанд.
В центре погоды «Фобос» рассказали, что метеорологическая весна придет в Россию 25 марта из-за перехода к скандинавскому циклону. Это на два дня раньше установленного по климату Москвы. Наступление так называемой фенологической весны, когда суточная температура +5 градусов и выше, прогнозируется в последние дни месяца.По прогнозу метеорологов, температурные значения на текущей неделе в столице будут превышать многолетние показатели на 6–8 градусов.
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