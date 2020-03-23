Вильфанд: Необычный антициклон принесет весну

На этой неделе над территорией России ожидается мощный стационарный антициклон, который синоптики называют «блокирующим». В эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что от нулевых температур в понедельник, центр Европейской части России придет к 15-градусному теплу в конце недели.

«Пришел мощнейший циклон и по масштабу, и по интенсивности. В центре давление будет на 12-15 мм выше привычных значение. Колебаний давлений не будет, и это позитивный фактор, как я считаю. Температура будет меняться существенно. В первой половине недели ночи еще холодные, зимние морозцы сохранятся до среды, до 5-6 с минусом ночью. Днем в понедельник-вторник от нуля градусов до +3- +4°С, а со второй половины недели, когда антициклон чуть сместится, центр европейской России окажется в теплой его части. Вместо северных ветров будут восточные, юго-восточные»,- отметил собеседник НСН.