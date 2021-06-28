Синоптики предупредили о «потопах» в Москве 28 июня
Стало известно о погоде 28 июня в Москве. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что пик осадков придется на вторую половину дня. По его словам, в этот день в столице ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода. Интенсивные ливни и грозы пройдут в период с 15 до 21 часа.
«В это время возможны сильные дожди с общим количеством осадков до 50 мм, что составляет почти 70% от всего месячного объема. Возможны потопы. При этом местами возможен град с диаметров до 3-6 мм», - заявил Тишковец в Facebook.
По данным синоптиков, температура в Москве составит 28-30 градусов тепла, в Подмосковье ожидается до +32.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, когда жителям Центральной части России ждать понижения температуры.
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