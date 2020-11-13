Синоптики предупредили москвичей о заморозках до минус 8

В Москве столбики термометров по-прежнему остаётся на плюсовых отметках. Всё, что напомнило горожанам о приближении зимы – лишь несколько снежинок, выпавших на этой неделе.

Как рассказала НСН главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, в предстоящие выходные в Московском регионе всё ещё будет немного теплее климатической нормы, однако на следующей неделе в городе подморозит.

«В субботу обойдётся преимущественно без осадков. Ночью в Москве около ноля, в Подмосковье минимальная температура составит от минус 3 до плюс 2 градусов, местами ожидаются условия для гололедицы. В воскресенье на Москву и Московскую область окажет влияние циклон, поэтому местами пройдут небольшие осадки – морось, слабый дождик, и даже мокрый снег. Температура в течение суток в Москве 0…+2 градуса, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 3 градусов. А вот в первой половине следующей недели ожидается усиление антициклона. Мы ожидаем понижения температуры. Ночью в понедельник в Москве -1…-3 градуса, по области до минус 6. В дневные часы в Москве -1…+1 градус, по области -3…+2 градуса», - отметила Макарова.

По словам специалиста, похолодание будет сопровождаться усилением ветра до 5-10 м/c, из-за чего по ощущениям в Москве будет холоднее, чем на самом деле. Во вторник и среду ветер станет слабее, но ночная температура ещё снизится.

«Во вторник-среду – переменная облачность, и есть вероятность, что увидим солнышко. Но температура продолжит понижаться: ночью -3…-8 градусов, днём -4…+1 по области и около нуля в Москве», - добавила Макарова.

На фоне похолодания в столице также вырастет атмосферное давление, предупреждают синоптики.

Между тем, ночь на 12 ноября стала самой холодной с начала осени. В Москве воздух остыл до минус 2,9 градуса, в Подмосковье было еще холоднее - до минус 6,3 градусов, заявили в центре погоды «Фобос».

