Синоптики предупредили москвичей о высоком атмосферном давлении
В последний рабочий день недели в столичном регионе будет малооблачно и без осадков. Столбики термометров дотянутся до отметки +13 градусов. При этом, москвичей ждёт высокое атмосферное давление. Такой прогноз на эту пятницу, 8 октября, дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Специалист подчеркнул, что атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба – а это существенно выше нормы, пишет РИА Новости.
А ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал, что в Москве в дневные часы пока не прогнозируется минусовая температура. Специалист отметил, что заморозки в центральной части России начались уже давно, однако пока что они задевают в основном Московскую область. В самой столице, по словам Старкова, на базовой метеостанции ВДНХ заморозки появились впервые в ночь на 7 октября.
Антициклональная погода с большим суточным ходом температуры, то есть с сильной разницей между дневной и ночной погодой, сохранится в Москве ещё 7-10 дней. При этом в октябре, как сообщает метеоролог, дневные заморозки вряд ли начнутся.
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