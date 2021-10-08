Синоптики предупредили москвичей о высоком атмосферном давлении

А ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал, что в Москве в дневные часы пока не прогнозируется минусовая температура. Специалист отметил, что заморозки в центральной части России начались уже давно, однако пока что они задевают в основном Московскую область. В самой столице, по словам Старкова, на базовой метеостанции ВДНХ заморозки появились впервые в ночь на 7 октября.

Антициклональная погода с большим суточным ходом температуры, то есть с сильной разницей между дневной и ночной погодой, сохранится в Москве ещё 7-10 дней. При этом в октябре, как сообщает метеоролог, дневные заморозки вряд ли начнутся.

