В Москве зафиксировали первые в сезоне заморозки

«В Москве ударили первые в сезоне заморозки. На базовой столичной метеостанции ВДНХ минимальный термометр показал в 07:00 -0,4°С, и это не окончательная цифра», — цитирует метеоролога РИА Новости.

Как отметил Тишковец, холоднее всего было на юге Московской области. Так, в Серебряных Прудах похолодало до -5,2°С, пишет RT.

Синоптик добавил, что следующие четыре ночи температура воздуха так же будет опускаться до отрицательных значений.

