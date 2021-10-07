В Москве зафиксировали первые в сезоне заморозки
Первые в сезоне заморозки зафиксированы в Москве, в ближайшие ночи в столице ожидаются минусовые температуры. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Москве ударили первые в сезоне заморозки. На базовой столичной метеостанции ВДНХ минимальный термометр показал в 07:00 -0,4°С, и это не окончательная цифра», — цитирует метеоролога РИА Новости.
Как отметил Тишковец, холоднее всего было на юге Московской области. Так, в Серебряных Прудах похолодало до -5,2°С, пишет RT.
Синоптик добавил, что следующие четыре ночи температура воздуха так же будет опускаться до отрицательных значений.
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