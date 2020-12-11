Синоптики предупредили москвичей о морозах в ночь на субботу

Предстоящая суббота, 12 декабря, в столичном регионе станет последним погожим, но холодным днем на этой неделе. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости. Кроме того, специалист добавил, что в ближайшую ночь в Москве ожидаются морозы до минус 15 градусов. При этом, в дневные часы столбики термометров зафиксируют отметки -3…-8.

Синоптик подчеркнул, что такие температурные показатели в среднем на 3 градуса ниже климатической нормы. Также Тишковец добавил, что показания барометров продолжат медленно падать и составят 756 миллиметров ртутного столба.

Синоптики анонсировали аномальное похолодание

А ранее стало известно, что самым снежным днём в столичном регионе на следующей неделе будет вторник, 15 декабря. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Специалист отметила, что в ближайшие два дня погоду в Москве и области будет определять антициклон. А кардинально её характер начнёт меняться в предстоящее воскресенье.

Уже в понедельник, 14 декабря, местами возможен небольшой снег, температура продолжит повышаться. Минимальная в Москве — от четырёх до девяти градусов мороза ночью. И днём будет от 1 до 6 градусов ниже ноля.


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ФОТО: РИА Новости
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