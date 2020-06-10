Синоптики пообещали россиянам арктическое вторжение

Синоптики сообщили, что Россию на текущей неделе ждет «арктическое вторжение» после периода жаркой погоды. По данным портала «Метеовести», холодный фронт продвигается с Северного Ледовитого океана, он принесет облачную погоду от устья Оби и Енисея до Побережья Балтийского моря.

Петербуржцы столкнулись с сильнейшим ливнем

Похолодание не затронет лишь южные территории страны, пишут «Известия».

Между тем, в Центральной России уже в субботу температура воздуха днем не поднимется выше +20 градусов. В некоторых регионах пройдут ливни и грозы, ожидается усиление ветра, сообщает РЕН ТВ.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПогодаСиноптики
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры