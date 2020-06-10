Синоптики пообещали россиянам арктическое вторжение

В России за сутки выявлено ещё 8404 случая коронавирусной инфекции В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии Более 40 тыс. кв. м территории обработали сорбентом в Норильске Синоптики предупредили россиян о температурных ямах летом В