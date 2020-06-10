Синоптики пообещали россиянам арктическое вторжение
10 июня 202011:44
Синоптики сообщили, что Россию на текущей неделе ждет «арктическое вторжение» после периода жаркой погоды. По данным портала «Метеовести», холодный фронт продвигается с Северного Ледовитого океана, он принесет облачную погоду от устья Оби и Енисея до Побережья Балтийского моря.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru