Синоптики пообещали москвичам жару в конце недели
Жителей столичного региона на этой неделе ждет облачная дождливая погода. Осадки будут идти практически всю неделю, потеплеет только к выходным, рассказал изданию «Вечерняя Москва» ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
В понедельник температура составит 20-23 градуса, во вторник не поднимется выше 13–15 градусов, в среду будет около 16 градусов.
По словам синоптика, только в предстоящие субботу и воскресенье ожидается ясная погода, воздух прогреется до 25–27 градусов днем, ночью - до плюс 15 градусов.
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