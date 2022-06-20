Синоптики пообещали москвичам жару в конце недели

Жителей столичного региона на этой неделе ждет облачная дождливая погода. Осадки будут идти практически всю неделю, потеплеет только к выходным, рассказал изданию «Вечерняя Москва» ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

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В понедельник температура составит 20-23 градуса, во вторник не поднимется выше 13–15 градусов, в среду будет около 16 градусов.

По словам синоптика, только в предстоящие субботу и воскресенье ожидается ясная погода, воздух прогреется до 25–27 градусов днем, ночью - до плюс 15 градусов.

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ФОТО: РИА Новости
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