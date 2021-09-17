Синоптики пообещали москвичам похолодание

Москвичей ожидает похолодание. Днем 17 сентября синоптики прогнозируют 11-13 градусов тепла, ночью похолодает до нуля-двух градусов. В Гидрометцентре пообещали северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751-753 миллиметра ртутного столба.

Ранее оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Московской области из-за возможных заморозков. Синоптики предупреждают о вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба.

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ФОТО: РИА Новости
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