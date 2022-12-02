Синоптик: в Москве ожидается рекордно высокое атмосферное давление

Высокое давление в столичном регионе в воскресенье и понедельник рискует побить суточные рекорды. Об этом заявил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, забравшись в минувшие выходные на «барическую гору», Москва и Подмосковье остаются в зоне аномально высокого атмосферного давления.

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Метеоролог отметил, что атмосферное давление в эти дни уже достигало рекордного значения в 768,7 миллиметра ртутного столба, что примерно на 22 единицы выше нормы.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил о сильном смоге в Москве в выходные, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СиноптикиАтмосферное ДавлениеПодмосковьеМосква
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