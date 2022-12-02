Синоптик: в Москве ожидается рекордно высокое атмосферное давление
Высокое давление в столичном регионе в воскресенье и понедельник рискует побить суточные рекорды. Об этом заявил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, забравшись в минувшие выходные на «барическую гору», Москва и Подмосковье остаются в зоне аномально высокого атмосферного давления.
Метеоролог отметил, что атмосферное давление в эти дни уже достигало рекордного значения в 768,7 миллиметра ртутного столба, что примерно на 22 единицы выше нормы.
Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил о сильном смоге в Москве в выходные, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 721 / сут.
Умерли
392 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 684 / сут.
- СМИ: Германия передаст Украине списанные под утилизацию Gepard
- Участниками предсезонного турнира в ОАЭ стали «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи»
- Российские войска поразили пункт дислокации наёмников в Часовом Яре в ДНР
- Первый за долгое время рейс из Омана в Россию вылетел из Маската
- В Европе хотят лишать свободы за обход санкций
- Еврокомиссия утвердила предложение внести обход санкций в список уголовных преступлений
- Синоптик: в Москве ожидается рекордно высокое атмосферное давление
- Запорожские власти опровергли сообщения о захвате города Пологи
- Вучич заявил, что Сербия не станет местом обхода антироссийских санкций
- «Формула 1» отменила Гран-при Китая 2023 года из-за коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru