Синоптик Тишковец пообещал тридцатиградусную жару 1 сентября в центре России
В День знаний, 1 сентября, в центре России столбики термометров днем могут достигать тридцатиградусной отметки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём Telegram-канале.
По его словам, температура воздуха вернется к своим обычным значениям лишь со второй декады сентября, когда днем будет не выше +15 градусов. В третьей же декаде средняя температура окажется ниже нормы. Ночью от 0 до +5. В конце сентября возможны первые заморозки.
«Октябрь по температуре будет и всего на один градус выше нормы, по осадкам в норме», - написал синоптик. По прогнозам последний осенний месяц также будет по температуре около нормы, но осадки усилятся.
Тишковец считает, что предстоящая зима будет теплой с обилием осадков.
«Декабрь на 3 градуса выше нормы, январь на 5-7 градусов выше нормы, февраль на 1-2 градуса теплее нормы с переизбытком осадков на 20-30%», - добавил специалист.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предрек Крыму и Кубани превращение в засушливые зоны без дождей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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