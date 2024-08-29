Синоптик Тишковец пообещал тридцатиградусную жару 1 сентября в центре России

По его словам, температура воздуха вернется к своим обычным значениям лишь со второй декады сентября, когда днем будет не выше +15 градусов. В третьей же декаде средняя температура окажется ниже нормы. Ночью от 0 до +5. В конце сентября возможны первые заморозки.

«Октябрь по температуре будет и всего на один градус выше нормы, по осадкам в норме», - написал синоптик. По прогнозам последний осенний месяц также будет по температуре около нормы, но осадки усилятся.

Тишковец считает, что предстоящая зима будет теплой с обилием осадков.

«Декабрь на 3 градуса выше нормы, январь на 5-7 градусов выше нормы, февраль на 1-2 градуса теплее нормы с переизбытком осадков на 20-30%», - добавил специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предрек Крыму и Кубани превращение в засушливые зоны без дождей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

