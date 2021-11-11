Синоптик рассказала о погоде в Москве и области в ближайшие дни
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что в ближайшие дни в столичном регионе ожидается характерная для ноября неустойчивая погода.
По её словам, ночью температура понизится до минус одного градуса, а днём воздух прогреется максимум до плюс пяти градусов. При этом, ожидаются смешанные осадки.
«В ночь на 12-е число нас пересечет атмосферный фронт, который принесет нам осадки в виде мокрого снега и дождя. Возможен кратковременный прирост снега до 1 см», – уточнила Позднякова в эфире «Радио 1».
Метеоролог добавила, что температура пока выше климатической нормы на два градуса, однако следует готовиться к тому, что «теплому периоду пришёл конец».
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на этой неделе Москву накроют снег с дождем, заморозки будут чередоваться с плюсовой температурой, сообщает журнал «Профиль».
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