Синоптик рассказала о погоде в Москве и области в ближайшие дни

По её словам, ночью температура понизится до минус одного градуса, а днём воздух прогреется максимум до плюс пяти градусов. При этом, ожидаются смешанные осадки.

«В ночь на 12-е число нас пересечет атмосферный фронт, который принесет нам осадки в виде мокрого снега и дождя. Возможен кратковременный прирост снега до 1 см», – уточнила Позднякова в эфире «Радио 1».

Метеоролог добавила, что температура пока выше климатической нормы на два градуса, однако следует готовиться к тому, что «теплому периоду пришёл конец».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на этой неделе Москву накроют снег с дождем, заморозки будут чередоваться с плюсовой температурой, сообщает журнал «Профиль».