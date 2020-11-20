Сильный гололед и высокое давление. Синоптик предупредила москвичей

«В выходные погода у нас будет близкой к норме по температурному фону, а на следующей неделе она будет выше на 2-2,5 градуса. В выходные ожидается повышенное атмосферное давление. В субботу местами снег, сильная гололедица. В ночь на субботу температура в Москве 0…-2 градуса, по области 0…-5. В воскресенье ночью будет холоднее, до -6 градусов, но преимущественно без осадков. Днем в Москве будет около 0 градусов, в области от -4 до +1 градуса. В воскресенье наметится падение давления, усилится ветер, порывы могут достигать до 17 метров в секунду. Теперь очень часто будет в прогнозах звучать слово «гололедица», - сказала синоптик.



По ее словам, всю следующую неделю столбик термометра будет пересекать нулевую отметку в обоих направлениях.



«В понедельник ночью 0…-2, прогнозируется снег, а вот днем пройдут небольшие осадки, температура повысится до +3 градусов. Во вторник -3…+2 ночью с небольшими осадками, днем -1…+4 тоже с осадками. В среду ночью -4…+1, днем -2…+3. В четверг и пятницу ожидается такой же характер погоды. Поскольку каждый день будет переход температуры через 0 градусов, то нужно быть особенно внимательным на дорогах и тротуарах из-за наледи. Устойчивого снежного покрова пока не ожидается, так как температура пока превышает норму. В первых числах декабря погода тоже будет более теплой, чем норма. Если снег будет выпадать, то вскоре растает», - отметила Макарова.



В свою очередь, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в субботу жителей столицы ожидает «по-настоящему зимний день». с низкой скоростью ветра. При этом снег из-за низких температур таять не будет.

