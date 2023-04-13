Синоптик: перед Пасхой в Москве и области ожидаются ночные заморозки до -3 градусов
В ночь с пятницы на субботу в столичном регионе прогнозируются заморозки до –3 градусов. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА Новости.
Вместе с тем, по его словам, днем в Москве и Подмосковье будет тепло и сухо, с температурой воздуха +7…+9 градусов в субботу. На Пасху ожидается +7…+13 градусов.
Синоптик отметил, что отрицательные значения ночью для этого времени года весьма обычное явление, уточнив, что они фиксируются примерно раз в 3-4 года.
Ранее стало известно, что кустарник лещины массово зацвёл в Москве, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru