Синоптик: перед Пасхой в Москве и области ожидаются ночные заморозки до -3 градусов

В ночь с пятницы на субботу в столичном регионе прогнозируются заморозки до –3 градусов. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем, по его словам, днем в Москве и Подмосковье будет тепло и сухо, с температурой воздуха +7…+9 градусов в субботу. На Пасху ожидается +7…+13 градусов.

Москвичей предупредили о возможных заморозках на следующей неделе

Синоптик отметил, что отрицательные значения ночью для этого времени года весьма обычное явление, уточнив, что они фиксируются примерно раз в 3-4 года.

Ранее стало известно, что кустарник лещины массово зацвёл в Москве, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сергей Пятаков
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