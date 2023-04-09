Москвичей предупредили о возможных заморозках на следующей неделе

Температура к концу следующей недели вернется в климатическую норму, сообщили синоптики. По ночам столбик термометра может опускаться до минус 1 градуса, предупредили в центре.

На Пасху москвичей ожидает солнечная и теплая погода. Воздух прогреется до плюс 8-13 градусов.

В ближайшие дни синоптики обещают солнечную погоду без осадков. Потеплеет до плюс 14 градусов, рассказал «Радиоточке НСН» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

