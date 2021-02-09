Синоптик назвал главный признак нынешней зимы

Частая и резкая смена температуры на территории страны стала аномальной для зимы 2020—2021 года. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, частая смена погодных явлений стала одним из наиболее характерных признаков этой зимы. Синоптик отметил, что на юге России потепление до +20 градусов сменялось снегопадами. Такие же скачки наблюдались в этом году на Урале и в Поволжье, где морозы до -30 градусов резко сменялись околонулевой температурой и дождями, пишут «Известия».