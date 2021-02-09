Синоптик назвал главный признак нынешней зимы
Частая и резкая смена температуры на территории страны стала аномальной для зимы 2020—2021 года. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, частая смена погодных явлений стала одним из наиболее характерных признаков этой зимы. Синоптик отметил, что на юге России потепление до +20 градусов сменялось снегопадами. Такие же скачки наблюдались в этом году на Урале и в Поволжье, где морозы до -30 градусов резко сменялись околонулевой температурой и дождями, пишут «Известия».
Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин отметил, что зима становится в России теплее примерно со скоростью 0,5 градуса за десятилетие, но при этом наблюдается большая межгодовая изменчивость. Например, в прошлом году зима была рекордно теплой, а в этом — заметно холоднее. По прогнозу специалиста, такие «качели» ожидаются и в будущем.
Глава крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала о том, что на этой неделе в Крыму температура днем будет достигать +15 градусов, а к выходным опустится до -15. По ее словам, такие резкие изменения типичны для этого времени года, передает RT.
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