Синоптик: дождь и магнитные бури ожидают жителей Центральной России в выходные

Магнитные бури и проливной дождь ожидают жителей столичного региона в ближайшие выходные. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщают РИА Новости.

При этом, по его словам, осадков выпадет около 30% от месячной нормы.

Синоптик также отметил, что на исходе сентября Центр Европейской части России окажется в тёплом секторе циклона, благодаря чему температура воздуха повысится до комфортных показателей. В Москве и области столбики термометров в пятницу поднимутся до отметки + 14…+16 градусов, а во второй половине дня пойдет небольшой дождь.

«Выходные будут довольно ненастными. На волне фронтальной системы закрутится небольшой, но очень активный циклон, который принесет с собой до 20 миллиметров осадков, что составляет около 30% от всей октябрьской нормы», - отметил Тишковец.