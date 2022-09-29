Синоптик: дождь и магнитные бури ожидают жителей Центральной России в выходные
Магнитные бури и проливной дождь ожидают жителей столичного региона в ближайшие выходные. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщают РИА Новости.
При этом, по его словам, осадков выпадет около 30% от месячной нормы.
Синоптик также отметил, что на исходе сентября Центр Европейской части России окажется в тёплом секторе циклона, благодаря чему температура воздуха повысится до комфортных показателей. В Москве и области столбики термометров в пятницу поднимутся до отметки + 14…+16 градусов, а во второй половине дня пойдет небольшой дождь.
«Выходные будут довольно ненастными. На волне фронтальной системы закрутится небольшой, но очень активный циклон, который принесет с собой до 20 миллиметров осадков, что составляет около 30% от всей октябрьской нормы», - отметил Тишковец.
По его словам, ночью будет не ниже +8 …+13, днем в субботу потеплеет до +12 …+ 17, в воскресенье температура опустится до нормальных значений этого времени года, до +9…+14, с порывами ветра до 15 метров в секунду.
Специалист также предупредил, что в выходные ожидаются магнитные бури, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.
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