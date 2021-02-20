Сергунина: Музеи ВДНХ готовят тематические программы ко Дню экскурсовода

Обзорные экскурсии в Москве 21 февраля пройдут на территории Музея ВДНХ, в центрах «Космонавтика и авиация», «Слово» и «Москвариум». Мероприятия проведут в рамках Всемирного дня экскурсовода, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Она отметила, что на комплекса музея много музейных и образовательных пространств. При желании, можно будет попасть сразу на несколько экскурсий.

Познавательный тур по территории ВДНХ начнется в 15:30 от инфоцентра в левом крыле арки главного входа. Участники увидят архитектурные достопримечательности комплекса, познакомятся с интересными фактами экскурсионной деятельности на выставке в разные годы. Участие в мероприятии бесплатное, но требуется предварительная регистрация.





