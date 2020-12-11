Сергунина: ВДНХ приглашает на цикл онлайн-лекций «Космос по выходным»
На ВДНХ 13 декабря старнует цикл познавательных онлайн-встреч «Космос по выходным». Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она отметила, что его проведёт центр «Космонавтика и авиация». Сергунина сообщила, что лекци будут проходить по выходным до конца февраля.
Первая лекция под названием «Малые тела Солнечной системы» состоится 13 декабря, начало в 16:00. Она будет посвящена строению астероидов и комет. А следующая онлайн-встреча запланирована на 20 декабря. На ней речь пойдёт об отборе в отряды космонавтов. Сергунина добавила, что анонсы новых лекций цикла «Космос по выходным» будут появляться на официальном сайте «Космонавтика и авиация».
Также сообщается, что центр запустил на своих страницах в социальных сетях еженедельную рубрику #СмотриКосмос. В коротких видеороликах экскурсоводы рассказывают о самых интересных экспонатах центра и связанных с ними космических разработках.
А ранее стало известно, что главная выставка страны подготовила виртуальный гид, посвященный отреставрированным достопримечательностям ВДНХ. Он представляет собой карту с обозначением 16 точек — павильонов, фонтанов и других восстановленных объектов выставки. Нажав на любую из них, пользователь найдет фотографии и подробную информацию.
На данный момент полностью отреставрированы 16 объектов, которые включены в путеводитель. По 10 объектам закончен ремонт фасадов и интерьеров, еще 23 находятся в работе, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
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