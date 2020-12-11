Сергунина: ВДНХ приглашает на цикл онлайн-лекций «Космос по выходным»

На ВДНХ 13 декабря старнует цикл познавательных онлайн-встреч «Космос по выходным». Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она отметила, что его проведёт центр «Космонавтика и авиация». Сергунина сообщила, что лекци будут проходить по выходным до конца февраля.

Первая лекция под названием «Малые тела Солнечной системы» состоится 13 декабря, начало в 16:00. Она будет посвящена строению астероидов и комет. А следующая онлайн-встреча запланирована на 20 декабря. На ней речь пойдёт об отборе в отряды космонавтов. Сергунина добавила, что анонсы новых лекций цикла «Космос по выходным» будут появляться на официальном сайте «Космонавтика и авиация».

Также сообщается, что центр запустил на своих страницах в социальных сетях еженедельную рубрику #СмотриКосмос. В коротких видеороликах экскурсоводы рассказывают о самых интересных экспонатах центра и связанных с ними космических разработках.