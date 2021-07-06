Сергунина: В Москве пройдут онлайн-занятия для начинающих волонтеров

Обучающая программа «Включайся!» для начинающих волонтеров состоится в Москве с 12 по 17 июля. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, мероприятие пройдет онлайн. Участники узнают об основах добровольчества, о важных навыках, которые необходимы волонтеру.

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Участие в онлайн-занятиях могут принять желающие любого возраста, говорится на официальном сайте мэра столицы. Понадобится регистрация.

Курс рассчитан на шесть дней. Программа «Включайся!» пройдет в столице в третий раз в этом году.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Волонтеры
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