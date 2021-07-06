Сергунина: В Москве пройдут онлайн-занятия для начинающих волонтеров
Обучающая программа «Включайся!» для начинающих волонтеров состоится в Москве с 12 по 17 июля. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.
По ее словам, мероприятие пройдет онлайн. Участники узнают об основах добровольчества, о важных навыках, которые необходимы волонтеру.
«Арктика, мы – с тобой!». Волонтеры со всей страны смогут отправиться в полярные экологические экспедиции
Участие в онлайн-занятиях могут принять желающие любого возраста, говорится на официальном сайте мэра столицы. Понадобится регистрация.
Курс рассчитан на шесть дней. Программа «Включайся!» пройдет в столице в третий раз в этом году.
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