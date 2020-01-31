«Селфи – армянское слово». Пашинян рассмешил Мишустина. Видео
Главы правительств России и Армении познакомились лично и сделали селфи в ходе первой встречи в Алма-Ате на полях межправительственного совета Евразийского экономического союза.
В начале встречи российский премьер Михаил Мишустин хотел сразу разместиться за стол, однако его армянский коллега Никол Пашинян предложил сфотографироваться для протокола на фоне флагов.
Премьеры пожали руки, после чего попозировали без рукопожатия, когда премьер Армении решился сделать ещё и селфи, что и было немедленно проделано под одобрительный смех членов делегаций.
Мишустин поинтересовался, как слово «селфи» будет на армянском языке, на что получил от Пашиняна шутливый ответ, что это и есть армянское слово.
«На древнеармянском языке», - пошутил кто-то из делегации. В сети появилось видео этого момента.
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