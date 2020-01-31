«Селфи – армянское слово». Пашинян рассмешил Мишустина. Видео

Премьеры пожали руки, после чего попозировали без рукопожатия, когда премьер Армении решился сделать ещё и селфи, что и было немедленно проделано под одобрительный смех членов делегаций.

Мишустин поинтересовался, как слово «селфи» будет на армянском языке, на что получил от Пашиняна шутливый ответ, что это и есть армянское слово.

«На древнеармянском языке», - пошутил кто-то из делегации. В сети появилось видео этого момента.