Предостережение Саргсяну на миллион долларов

29 января 202017:03
Георгий Гагарин

Армянский политический обозреватель в эфире НСН рассказал, чем бывшему президенту страны грозит уголовное дело.



Уголовное дело, в котором фигурирует бывший президент Армении Серж Саргсян направлено в суд. Генпрокуратура страны утвердила обвинительное заключение.

Следствие полагает, что бывший президент организовал растрату более 1 млн долларов из средств для поставки дизтоплива фермерам. Ему и другим фигурантам грозит лишение свободы до восьми лет с конфискацией имущества. Сам Саргсян отрицает свою вину.

Армянский политический обозреватель Айк Халатян в эфире НСН рассказал, чем грозит уголовное дело Саргсяну.

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«Вряд ли оно приведет к серьезным последствиям, учитывая, что сумма, которую инкриминируют, очень маленькая. Это скорее предостережение Сержу Саргсяну и стоящим за ним силам. Армянское общество к этому спокойно относится. Понятно, что оппозиция расценивает это как политическое преследование. Но со стороны общества особой реакции нет. Нельзя сравнить с делом другого президента, Роберта Кочаряна, которое активно обсуждается, где грозят серьезные реальные сроки», - сказал политолог.

Напомним, Серж Саргсян, занимал пост президента Армении с 2008 по 2018 год. Его свергла «бархатная революция», которую возглавил нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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