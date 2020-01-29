Предостережение Саргсяну на миллион долларов

«Вряд ли оно приведет к серьезным последствиям, учитывая, что сумма, которую инкриминируют, очень маленькая. Это скорее предостережение Сержу Саргсяну и стоящим за ним силам. Армянское общество к этому спокойно относится. Понятно, что оппозиция расценивает это как политическое преследование. Но со стороны общества особой реакции нет. Нельзя сравнить с делом другого президента, Роберта Кочаряна, которое активно обсуждается, где грозят серьезные реальные сроки», - сказал политолог.

Напомним, Серж Саргсян, занимал пост президента Армении с 2008 по 2018 год. Его свергла «бархатная революция», которую возглавил нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян.

