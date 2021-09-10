Можно не ежиться. Вильфанд пообещал москвичам теплые выходные
10 сентября 202110:26
Любовь Миронова
А вот дальше - интрига!
Выходные 11 и 12 сентября порадуют теплом, поскольку неклассическое «бабье лето» сейчас в самом разгаре, а настоящий осенний холод с осадками придет 14-15 сентября. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Температура уже выше климатической нормы примерно на 4-5 градусов. В пятницу и субботу воздух прогреется до плюс 18-21 в Москве и области, в воскресенье – 21-23 выше нуля, преимущественно без осадков. Также здорово, что ночи теплые. Да и утром не нужно ежиться, когда идешь на работу. 13 сентября погода также будет комфортной, но в атмосфере начнет меняться механизм циркуляции воздуха, увеличится облачность. Уже к понедельнику центр циклона будет в районе Скандинавии, но это еще не скажется на Москве. Заметные изменения начнутся во вторник-среду. Дальше этих дат ничего сказать не могу. Жизнь не надо расписывать по дням, нужно жить с интересом, интригой!», - отметил Вильфанд.
Ранее москвичам пообещали пик тепла на следующей неделе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru