Можно не ежиться. Вильфанд пообещал москвичам теплые выходные

Выходные 11 и 12 сентября порадуют теплом, поскольку неклассическое «бабье лето» сейчас в самом разгаре, а настоящий осенний холод с осадками придет 14-15 сентября. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Температура уже выше климатической нормы примерно на 4-5 градусов. В пятницу и субботу воздух прогреется до плюс 18-21 в Москве и области, в воскресенье – 21-23 выше нуля, преимущественно без осадков. Также здорово, что ночи теплые. Да и утром не нужно ежиться, когда идешь на работу. 13 сентября погода также будет комфортной, но в атмосфере начнет меняться механизм циркуляции воздуха, увеличится облачность. Уже к понедельнику центр циклона будет в районе Скандинавии, но это еще не скажется на Москве. Заметные изменения начнутся во вторник-среду. Дальше этих дат ничего сказать не могу. Жизнь не надо расписывать по дням, нужно жить с интересом, интригой!», - отметил Вильфанд.

Ранее москвичам пообещали пик тепла на следующей неделе.

