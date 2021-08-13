Салфетку со слезами Месси захотели продать за миллион долларов

Бумажный платок со слезами Лионеля Месси могут продать за миллион долларов. Этой салфеткой футболист вытирал слезы на прощальной пресс-конференции, которую посвятили его уходу из «Барселоны». Объявление опубликовано на платформе Mercado Libre.

Форвард аргентинской сборной расплакался перед началом прощального выступления, которое прошло в воскресенье, 8 августа, на стадионе «Камп Ноу». Его супруга Антонела Рокуццо протянула спортсмену одноразовую салфетку, чтобы он смог вытереть слезы.

Ранее аргентинский футболист Лионель Месси, подписавший контракт с французским ФК «Пари Сен-Жермен», заявил, что клуб соответствует его футбольным амбициям. Об этом сообщает ТАСС.



