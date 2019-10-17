Чаплин: «Умные» четки Ватикана не для молитвы, а для контроля
Протоиерей заявил НСН, что молитва не может быть предметом отслеживания.
В Ватикане презентовали инновационные электронные четки Click to Pray («Нажми и молись»). Они призваны помочь католикам молиться. Четки больше похожи на модный браслет из гематита и черного агата. Вся информация хранится в кресте, куда встроен чип. Модные электронные четки синхронизируется через Bluetooth с бесплатным приложением, которое позволяет получить доступ к аудиогиду, многочисленным изображениям, персонализированному молитвенному контенту, а также выучить и произносить традиционную католическую молитву инновационным способом. Четки начинают работать, только когда пользователь крестится. Именно в этот момент текст молитвы проявляется на экране смартфона или планшета.
Насколько подобная технологическая новинка поможет молитве, НСН спросила у протоиерея Русской Православной Церкви (РПЦ) Всеволода Чаплина.
«Молитва не может и не должна быть предметом отслеживания. Сейчас многие верующие выступают против того, чтобы использовались электронные приборы, камеры слежения. Насколько уместно это во время молитвы? Куда будет передаваться информация, как храниться, это очень сложный вопрос. Уверен, что многим это не понравится. И не получится ли так, что через эту модную штуку людей приучают к постоянному контролю», – считает клирик РПЦ.
«Не опоздать бы на поезд так называемого прогресса, но не идет ли этот поезд в Освенцим? Тотальный концлагерь, где будут отслеживаться действия людей, в том числе и в молитве»
Четки фиксируют, верно ли их используют их при молитве и насколько правильно и усердно молится пользователь, а затем сохраняют эту информацию и отслеживают прогресс. Они уже поступили в продажу и стоят 99 долларов.
Согласно богословскому определению, молитва - это беседа с Богом, это средство, при помощи которого ищут и находят Бога. Помогут ли «умные четки» найти Господа… Вопрос, скорее, риторический.
«Не думаю, что подобные приборы привлекут молодежь в церковь, а только спровоцирует досужую интернет-дискуссию на пару дней, не больше. Никого молиться больше такой девайс не побудит», - уверен протоиерей Всеволод Чаплин.
Но Vatican News пишет, что основная цель «умного» девайса — облегчить процесс обучения молитве для молодежи, которая сегодня «живет в цифровом мире».
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