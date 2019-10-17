Чаплин: «Умные» четки Ватикана не для молитвы, а для контроля

Четки фиксируют, верно ли их используют их при молитве и насколько правильно и усердно молится пользователь, а затем сохраняют эту информацию и отслеживают прогресс. Они уже поступили в продажу и стоят 99 долларов.

Согласно богословскому определению, молитва - это беседа с Богом, это средство, при помощи которого ищут и находят Бога. Помогут ли «умные четки» найти Господа… Вопрос, скорее, риторический.

«Не думаю, что подобные приборы привлекут молодежь в церковь, а только спровоцирует досужую интернет-дискуссию на пару дней, не больше. Никого молиться больше такой девайс не побудит», - уверен протоиерей Всеволод Чаплин.

Но Vatican News пишет, что основная цель «умного» девайса — облегчить процесс обучения молитве для молодежи, которая сегодня «живет в цифровом мире».

