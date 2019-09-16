Росстат сообщил о росте промышленного производства в России

Промышленное производство в России с января по август 2019 года выросло на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорят данные Росстата, опубликованные на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики.

Отмечается, что позитивная динамика наблюдается во всех сферах промышленного производства. Наиболее высокие темпы фиксируются у сырьевых и обрабатывающих отраслей — 3,1% к августу прошлого года. Также высокий рост отмечен в электроэнергетике, обеспечении газом и паром — 2,1%. Растёт и добыча полезных ископаемых — 11,3% к августу 2018 года.

Кроме того, отмечается рост в машиностроении — производство паровых котлов выросло на 70,6% к августу прошлого года. Увеличилось и количество производимой бытовой техники. В этом сегменте больше всего стали производить телевизоры различных типов — на 30,1% больше, чем в июле прошлого года.

