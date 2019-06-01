Россиянки предпочли спорт визиту к пластическому хирургу

Всё большую популярность набирает в российском обществе здоровый образ жизни. Благодаря этому многие представительницы прекрасного пола делятся в сети историями о том, как им удалось сбросить лишний вес.

Некоторые девушки предпочитают лёгкий способ — хирургическое вмешательство — подтяжки или липосакцию, а кто-то добивается желанных форм физическими нагрузками и трудом. Как пишут Argumenty.ru, всё-таки большей части изменений в теле можно добиться только благодаря спорту. Об этом изданию рассказала пользователь тематического паблика в соцсетях.