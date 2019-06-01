Разное

Россиянки предпочли спорт визиту к пластическому хирургу

24 июня13:07

Всё большую популярность набирает в российском обществе здоровый образ жизни. Благодаря этому многие представительницы прекрасного пола делятся в сети историями о том, как им удалось сбросить лишний вес.

Некоторые девушки предпочитают лёгкий способ — хирургическое вмешательство — подтяжки или липосакцию, а кто-то добивается желанных форм физическими нагрузками и трудом. Как пишут Argumenty.ru, всё-таки большей части изменений в теле можно добиться только благодаря спорту. Об этом изданию рассказала пользователь тематического паблика в соцсетях.

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«У меня был выбор – лежать на месте и просто делать процедуры пару раз в месяц или тренироваться в спортивном зале несколько дней в неделю. Я выбрала второе и не пожалела о своем решении, мой тренер подобрал мне индивидуальный план занятий. Спустя два месяца тренировок, я не только сбросила лишний вес, но и “подтянула” нужные участки тела», — рассказала девушка.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН назвала главный принцип успешной российской диеты.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:СпортЗдоровье