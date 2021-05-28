Россияне назвали идеальные книги для чтения в отпуске
Россияне перечислили произведения, идеально подходящие для чтения в отпуске. Согласно результатам опроса, проведенного книжным сервисом Mybook, первую строчку в списке предпочтений занимает книга Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Далее следует роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», замыкают тройку лидеров детективы Агаты Кристи.
Также в топ-5 вошли книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг и «Поющие в терновнике» Колин Маккалоу.
При этом, более трети участников опроса отметили, что летом их читательские привычки меняются. Так, в теплое время года им хочется больше читать детективы, легкую «пляжную» литературу и веселые книги.
А ранее стало известно, что россияне готовы отказаться от отпуска, если им будут платить зарплату более 400 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». В среднем по стране сотрудники готовы отказаться от положенного отдыха при ежемесячной зарплате в 413,6 тысяч рублей, пишет RT.
Москвичи согласятся трудиться не отдыхая за 405,1 тысяч рублей, жители Санкт-Петербурга - за 418,3 тысяч рублей, отмечает Ura.ru.
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