Россиянам пообещали метеоритный дождь

В ночь на 5 мая жители России станут свидетелями пика метеорного потока эта-Аквариды. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление Московского планетария, в ночном небе можно будет разглядеть до 50 метеоров в час.

При этом, специалисты подчеркнули, что в целом поток активен в период с 19 апреля по 28 мая, однако лучшим временем для его наблюдения является начало мая.