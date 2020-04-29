Россиянам пообещали метеоритный дождь
В ночь на 5 мая жители России станут свидетелями пика метеорного потока эта-Аквариды. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление Московского планетария, в ночном небе можно будет разглядеть до 50 метеоров в час.
При этом, специалисты подчеркнули, что в целом поток активен в период с 19 апреля по 28 мая, однако лучшим временем для его наблюдения является начало мая.
Кстати, астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, пролетит от Земли на расстоянии около 6,3 млн км в эту среду, 29 апреля. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на заявление старшего преподавателя кафедры астрономии института естественных наук и математики Уральского федерального университета Павла Скрипниченко. Специалист подчеркнул, что негативных последствий от этого сближения ждать не стоит.
При этом Скрипниченко пояснил, что для того, чтобы объект считался потенциально опасным, должно быть соблюдено два критерия: размеры и расстояние, на котором астероид пройдет от Земли. Он подчеркнул, что диаметр этого объекта составляет несколько километров. Астероид пронесётся от Земли на расстоянии 6,3 млн км. С астрономической точки зрения оно является небольшим.
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