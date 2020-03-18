Москвичи смогут увидеть Парад планет
18 и 19 марта – при условии ясной погоду – жители столичного региона смогут увидеть Парад планет. Об этом сообщили в Московском планетарии. Специалисты напомнили, что он представляет собой астрономическое явление, при котором некоторое количество планет оказывается по одну сторону от Солнца в небольшом секторе.
Так, 18 марта, должно произойти сближение Сатурна, Юпитера и Марса с Луной, подчёркивает сайт “Подмосковье Сегодня”.
Ранее НСН писала, что в Историческом музее Южного Урала. произошёл необычный инцидент. 14 декабря купол, которым накрыт знаменитый челябинский метеорит, самостоятельно воспарил над подиумом, на котором лежит объект. При этом присутствовали свидетели – посетители и работники музея.
Опустить поднявшийся купол получилось только у электрика, который воспользовался специальным пультом. Как пояснили в музее, обычно поднять купол — непростая задача. Для этого необходимо задействовать четыре электродвигателя. Кроме того, требуется отключить сигнализацию. Однако астрофизик Александр Зайцев заявил телеканалу «360», что не видит в этом событии ничего неординарного. Он предположил, что купол поднялся из-за неаккуратного обращения персонала с дистанционным пультом.
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