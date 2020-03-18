Москвичи смогут увидеть Парад планет

18 и 19 марта – при условии ясной погоду – жители столичного региона смогут увидеть Парад планет. Об этом сообщили в Московском планетарии. Специалисты напомнили, что он представляет собой астрономическое явление, при котором некоторое количество планет оказывается по одну сторону от Солнца в небольшом секторе.

Так, 18 марта, должно произойти сближение Сатурна, Юпитера и Марса с Луной, подчёркивает сайт “Подмосковье Сегодня”.