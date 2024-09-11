Россиян предупредили о мощной магнитной буре
11 сентября 202414:10
Мощная магнитная буря начнется на Земле вечером в четверг, 12 сентября, предупредили в Институте солнечно-земной физики РАН, сообщает «МК».
По данным ученых, геомагнитный шторм продлится целые сутки. Магнитная буря достигнет уровня G2, соответствующего средней буре, пояснили в институте.
Ранее новая мощная вспышка зафиксирована на Солнце, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru