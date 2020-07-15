Россия возобновила поставки аппаратов ИВЛ за рубеж
Российская Федерация приняла решение о возобновлении экспорта аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Ранее было объявлено, что выпуск ИВЛ увеличен почти в 35 раз — с 60 штук до 2 тысяч в месяц. При этом, по словам Мантурова, Россия целиком отказалась от приобретения за границей любой продукции, применяемой в борьбе с COVID-19.
По оценке главы Минпромторга, сформирован запас средств индивидуальной защиты в медицинских учреждениях из расчёта на 1-4 месяца. На этом фоне Россия, помимо экспорта аппаратов ИВЛ, начала поставлять в другие страны тест-системы, защитные костюмы и антисептические средства, передает ТАСС.
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