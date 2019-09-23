Россия подключилась к Парижскому соглашению по климату

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату. Об этом глава правительства сообщил в ходе совещания с вице-премьерами, передает RT.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, почему России не выгодны «углеродный налог» и Парижское соглашение.

